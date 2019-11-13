* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Махачкала, , 09:44 — REGNUM Советский районный суд Махачкалы вновь продлил срок содержания под стражей дагестанскому журналисту Абдулмумину Гаджиеву, обвиняемому в финансировании терроризма. Арест продлен еще на два месяца — до 13 января 2020 года, сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из адвокатов обвиняемого.

Такое решение суд принял и в отношении к двум другим фигурантам дела — соучредителю благотворительного фонда «Ансар» Абубакару Ризванову и уроженцу Карачаево-Черкесии Кемалю Тамбиеву.

Напомним, редактор отдела религии общественно-политического еженедельника «Черновик» Гаджиев был задержан 14 июня. По версии следствия, журналист в одном из своих материалов побуждал читателей делать пожертвования в якобы подставной благотворительный фонд «Ансар», который финансировал террористическую организацию «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня Советский райсуд Махачкалы арестовал Гаджиева на два месяца. В дальнейшем срок заключения под стражей несколько раз продлевался. Сам журналист свою вину не признает, а его коллеги связывают уголовное преследование с попыткой оказать давление на издание с ярко выраженной оппозиционной политикой.

В рамках расследования дела в отношении Гаджиева 2 октября в редакции «Черновика» прошли обыски. Следователи изъяли три системных блока и черновики сотрудников по готовящимся материалам.

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