Москва, , 09:39 — REGNUM Кодекс об административных правонарушениях в России будет обновлён и дополнен. Предварительный вариант новой редакции КоАП уже подготовлен в правительстве РФ. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на участников заседания в Аналитическом центре правительства.

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Так, предлагается увеличить штрафы за хулиганство в пять раз, а некоторые положения вынести в отдельные главы. Например, мелким хулиганством будет считаться отправление естественных надобностей в общественном месте, а также «другие действия, выражающие явное неуважение к личности и (или) обществу». Подобные нарушения в новой редакции кодекса будут наказываться штрафом не в размере 500 рублей — 1 тыс. рублей, как сейчас, а 3−5 тыс. рублей или обязательными работами на срок до 40 часов. А хулиганство, сопряжённое с неповиновением представителю власти «обойдется» в сумму 5−10 тыс. рублей.

За выгул в общественном месте собак опасной породы без намордника может появиться штраф в размере 3−5 рублей. Также предлагается выделить новую статью 6.9, подразумевающую ответственность за воспрепятствование адвокатской деятельности.

Планируют законодатели и уточнить понятие общественного места. К нему будут отнесены улицы, парки, скверы, аэропорты, вокзалы, пристани, прилегающие к ним территории и весь общественный транспорт с остановками, а также подъезды, лифты, крыши, чердаки, технические этажи и подвалы.

Отмечается, что пока это предварительный вариант документа, который ещё будет обсуждаться.

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