Чебаркуль, Челябинская область, 13 ноября 2019, 09:36 — REGNUM В челябинском Чебаркуле 55-летняя гражданка получила назад подаренную ею квартиру. Ценный подарок она сделала незнакомому человеку, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Дарение квартиры произошло в 2016 году. Новый владелец продал жилплощадь, а женщину поселил в садовом домике.
Однако выяснилось, что с 2000 года дарительница страдает шизофренией. Дочь пострадавшей обратилась в суд. И по решению суда договор дарения был признан недействительным.