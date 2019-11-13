Хабаровск, , 09:43 — REGNUM 13 приёмных детей вернули в органы опеки жители Хабаровского края с начала 2019 года. Из них трёх подростков вернули родные бабушки и дедушки, которые взяли к себе детей после лишения их родителей прав, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Пожилые родственники объяснили отказ от внуков тем, что не справляются с проблемами переходного возраста у подростков. Ещё две семьи отказались от приёмышей после обнаружения у последних психических расстройств. Однако в большинстве случаев приёмные дети, довольно долго прожившие в приёмных семьях, оказались «не такими», какими их хотели бы видеть новые родители.

Например, 13-летняя Катя провела в приёмной семье 12 лет. Потом приёмные родители вернули её в детдом, не увидев должного рвения к домашним обязанностям. Ещё одну девушку обеспеченная и бездетная супружеская пара вернула, не ощутив благодарности за всё, что для неё было сделано. 17-летнюю девочку вернули в детдом, потому, что она не потянула программу «краевого центра образования», при этом она прекрасно окончила 9 классов.

В 2018 году хабаровчане вернули 24 ребёнка, в 2017 году — 26.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье приемные родители вернули в детдома 90 детей.