Ричмонд , США, , 09:36 — REGNUM Шведская экологическая активистка Грета Тунберг, которая не летает на самолетах из-за их вредных выбросов в атмосферу, пересечёт Атлантический океан на катамаране, чтобы вернуться в Европу из США для участия в 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25). Об этом она написала 13 ноября на своей странице в социальной сети Twitter.

«Рада сообщить, что я надеюсь попасть на COP25 в Мадриде. Мне предложили поездку из Вирджинии на 48-футовом катамаране La Vagabonde», — написала в своем сообщении Грета Тунберг.

Также она уточнила, что её единомышленники из Австралии и Великобритании начнут свой путь в Европу с Гретой Тунберг на борту уже утром 13 ноября.

Отметим, ранее Рамочную конвенцию ООН об изменении климата, куда намеревалась приехать Грета Тунберг, планировалось провести в Чили, для чего экоактивистка прибыла в США. После того, как стало известно, что мероприятие перенесено из Чили в испанский город Мадрид, Тунберг 1 ноября попросила своих сторонников помочь добраться из США в Испанию.