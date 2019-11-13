Додома, , 09:24 — REGNUM Жители Танзании в возрасте старше 15 лет скоро смогут самостоятельно проходить тестирование на ВИЧ-инфекцию без обязательного согласия родителей. Об этом передает ВВС Africa.

По словам репортеров телерадиокомпании, существует надежда, что снижение минимального возраста тестирования с 18 до 15 лет поможет бороться с ВИЧ-инфекцией среди молодых людей, на которых в настоящее время приходится до 40% новых заражений.

Благодаря нововведениям в скором времени также впервые будут доступны наборы для самоконтроля, которые, как надеется министерство здравоохранения, будут поощрять мужчин, которые часто не желают посещать специализированные медицинские центры, где до проведения теста проводится консультирование, проводить тестирование самостоятельно.

«У нас есть некоторые проблемы среди мужчин… из-за страха и других причин, статистика также показывает, что молодежь — это новый источник инфекции», — заявила в парламенте заместитель министра здравоохранения страны Фаустина Ндугулиле.

Чиновники говорят, что 1,4 миллиона танзанийцев живут с ВИЧ-инфекцией. В настоящее время законопроект ожидает подписания президентом страны Джоном Магуфули.

Как сообщают журналисты, Танзания не первая страна, которая проводит подобные изменения, например, в Уганде в свободном доступе уже появились наборы для самоконтроля, и детям до 18 лет не требуется согласие родителей.