Новосибирск, , 09:20 — REGNUM Новосибирские спасатели обеспокоены тем, что многодетные родители отказываются от установки пожарных датчиков в домах. Пожарные считают это «острой проблемой», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В ГУ МЧС РФ по Новосибирской области отмечают, что автономными дымовыми пожарными извещателями до конца 2019 года должны быть обеспечены места проживания всех семей, воспитывающих не менее трех несовершеннолетних детей. Но каждая десятая многодетная семья отказывается от «положенной по закону социальной меры поддержки».

«Руководители районов среди наиболее частых причин отказа от установки дымовых пожарных извещателей называют нежелание собственников жилья портить натяжной потолок, менять интерьер комнат, слишком громкий сигнал датчика и боязнь, что он будет срабатывать на табачный дым», — рассказал начальник регионального управления МЧС России генерал-майор внутренней службы Виктор Орлов.

Статистика показывает, что ежегодно до 80% пожаров в Новосибирской области происходит в частном жилье, преимущественно в отдалённых населенных пунктах. Основные причины пожара — неосторожное обращение с огнём, нарушение правил устройства и эксплуатации печи и электрооборудования.