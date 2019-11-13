Прива, Франция, , 09:22 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер пообещал мобилизовать государство для реконструкции департамента Ардеш после землетрясения, обрушившегося на французскую коммуну Тейл, сообщает Le Figaro.

Кристоф Кастанер выразил желание как можно скорее инициировать процедуры, ведущие к созданию комиссии, которая объявит о состоянии стихийного бедствия в Тейле, наиболее пострадавшем от землетрясения муниципалитете.

Известно, что в результате землетрясения были частично разрушены 250 зданий.

Глава МВД Франции также посетил Тейл, чтобы встретиться с выборными должностными лицами, а также с пострадавшими жителями, которые в настоящее время размещены в гимназии.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате землетрясения магнитудой 5,4, обрушившегося на Францию, пострадали четыре человека.

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