Ханты-Мансийск, , 09:19 — REGNUM В Югре рождается мальчиков больше, чем девочек. При этом средний рост и вес новорождённых в ХМАО опережает по данным показателям другие регионы Уральского федерального округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Фонде социального страхования по региону.

По сведениям информационно-аналитической системы Фонда социального страхования России средний рост новорождённых в ХМАО — 52,5 см, а вес — 3,4 кг.

По рождаемости в Югре лидируют Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск.

В рамках федеральной программы «Родовой сертификат» медучреждения Югры получили более 152,2 млн рублей. Из них более 42,3 млн направлено женским консультациям, более 90,3 млн рублей — роддомам и перинатальным центрам, и 19,6 млн рублей — детским поликлиникам.