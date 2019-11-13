Абдулино, Оренбургская область, , 09:15 — REGNUM В Абдулинском районе Оренбургской области суд потребовал от мясоперерабатывающего предприятия оборудовать спецплощадку под биологические отходы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре, которая стала инициатором иска, добавив, что решение не вступило в силу.

По данным ведомства, предприятие устроило свалку биологических отходов, складируя их на открытой необорудованной площадке без тары. Площадь, которая подверглась загрязнению, составила 20 квадратных метров.

В отношении директора общества возбуждено административное дело за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору и накоплению отходов животноводства.