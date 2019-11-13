Санкт-Петербург, , 09:18 — REGNUM Вечером 12 ноября молодая девушка, на голове которой была бумажная треуголка в цветах французского флага, прыгнула в реку Мойку в центре Петербурга примерно в том же месте, где доцент Олег Соколов в ночь на 9 ноября топил расчлененные останки убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

Во время прыжка в Мойку, запись которого распространил петербургский телеканал «78», девушка выкрикнула фразу на французском языке.

Выбравшись из Мойки, одетая в гидрокостюм девушка подтвердила, что акция посвящена громкому убийству, а она и двое ее друзей «решили как-то мифологизировать, реконструировать это событие, потому что через какую-то метафору можно ощущать боль как-то по-другому».

Девушка отметила, что никакого личного отношения к резонансному преступлению не имеет, но не могла остаться равнодушной к случившемуся.

Напомним, 53-летний доцент Олег Соколов помещен в СИЗО на два месяца. Ему предъявлено обвинение в убийстве аспирантки СПбГУ, 24-летней Анастасии Ещенко.

Тем временем в сети Twitter ширится число публикаций с хештэгом #соколовупожизненное. На утро 13 ноября их уже более 10 тысяч.

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