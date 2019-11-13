Амстердам, , 09:08 — REGNUM Голландское правительство намерено опротестовать решение суда в г. Гаага. 11 ноября суд вынес решение, что правительство должно приложить все усилия для возвращения в страну 56 детей, чьи матери в разное время выехали в Сирию, чтобы примкнуть к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом в письме парламенту сообщил министр юстиции Фердинанд Храппергаус (Ferdinand Grapperhaus).

По мнению министра, решение суда вызывает вопросы в связи с некоторыми аспектами, которые «возможно недостаточно учтены» при принятии этого решения. В качестве примера он назвал международные связи Голландии.

23 женщины предъявили иск голландским властям, поскольку они считают, что им и детям в сирийских лагерях грозит опасность. Суд признал существование этой опасности. Однако самих женщин Голландия обязана репатриировать лишь в том случае, если курды, под чьим контролем находятся лагеря, откажутся отпускать детей без сопровождения матерями. По словам суда, женщины не обладают самостоятельным правом на репатриацию, поскольку они добровольно выехали в Сирию и примкнули к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, суд постановил, что голландские власти не могут быть обязанными репатриировать детей, поскольку нестабильная ситуация в Сирии делает обстановку там слишком опасной. Однако голландские власти, по мнению суда, обязаны приложить все усилия для возвращения детей. На деле это означает, что голландские власти должны сделать всё, что лежит в их возможностях. Если голландское правительство заявит, что репатриация детей невозможна, то ему нужно будет доказать, что сделано всё возможное.

По мнению одного из адвокатов, защищающих интересы женщин, это означает, что голландские власти в обозначенный судом срок в две недели должны обратиться за содействием либо к курдам, либо к США.