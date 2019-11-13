Новосибирск, , 08:58 — REGNUM Губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил о запуске тестирования школьников на наркотики. Тем временем в Новосибирской области подобное тестирование проводится уже пять лет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным за 2018−2019 учебный год тестирование на склонность к наркотикам прошли почти 90 тысяч новосибирских школьников.

С 2014 года министерство образования Новосибирской области проводит дистанционное социально-психологического тестирования обучающихся общеобразовательных учреждений и профессиональных образовательных организаций. Делается это, по словам министра образования Сергея Федорчука для выявления «группы риска», то есть школьников, склонных к потреблению наркотиков.

В 2018—2019 учебном году тестирование прошли 89,5 тыс. человек (53%). Это почти на 24 тыс. больше, чем в прошлом учебном году. Охват образовательных организаций, где проводится тестирование, составил почти 100%. Результаты тестирования передаются в региональный Минздрав для проведения на добровольной основе медицинского обследования учащихся из «группы риска».

Как рассказали родители одной из школ Новосибирска, тестирование детей проводится с согласия родителей и проходит в виде вопросов через сайт.

«Хотя предпочтительно это делать в присутствии родителей. Я так думаю», — отметила мать новосибирского школьника Галина Шевцова.

Как отмечают в новосибирском Минобре, с 2020 года тестирование школьников будет проводиться по новой единой методике, разработанной коллективом МГУ по заказу государственного антинаркотического комитета. Считается, что новая методика позволит выявить «повышенную и незначительную вероятность вовлечения в аддиктивное поведение» и позволит улучшить систему воспитательной работы. К работе по тестированию новосибирских школьников привлекут не только Минздрав и Минобразования региона, но и представителей РПЦ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 2019 года на территории Новосибирской области открылись 983 школы, за парты сели более 338 тыс. учеников, их которых 38 тыс. — первоклассники.