Ташкент, , 08:57 — REGNUM Запуск масштабного проекта по подготовке программистов для Узбекистана планируют запустить 23 ноября в Университете Инха в Ташкенте, сообщили в пресс-службе университета.

Отмечается, что проект One Million Uzbek Coders направлен на дистанционное обучение IT-специальностям широких слоев населения. Желающие принять участие в обучении смогут подать заявки после запуска проекта.

Первый этап проекта охватывает четыре самые востребованные специальности на глобальном рынке: аналитику данных, андроид-разработки, FrontEnd-разработки и FullStack-разработки.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Lapwing Advisers Ltd из Великобритании планирует инвестировать $300 млн в создание в Узбекистане центра хранения и обработки данных.

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