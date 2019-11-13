Махачкала, , 09:06 — REGNUM Хищение денежных средств в особо крупном размере выявили правоохранители в специальной (коррекционной) школе-интернате II вида в городе Махачкале. По материалам проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили ИА REGNUM 13 ноября в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Установлено, что в период с января 2017 по май 2019 года главный бухгалтер учреждения и другие пока не установленные лица похитили средства фонда оплаты труда на сумму 44,4 млн рублей.

Так, подозреваемая перевела 25,5 млн рублей на банковские карты людям, которые никогда не работали в этой школе-интернете. Кроме того, она незаконно начислила себе и заместителю директора учебного заведения 18,9 млн рублей в виде зарплаты. Все эти деньги, как считает следствие, впоследствии были обналичены и похищены.

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