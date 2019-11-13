Кампала, , 08:56 — REGNUM Десяткам человек, арестованных в популярном среди членов ЛГБТ-сообщества баре в столице Уганды, Кампале, были предъявлены обвинения в «создании угрозы общественному порядку». Об этом передает ВВС Africa.

Все 67 подозреваемых, которым во вторник, 12 ноября, были предъявлены обвинения в Центральном магистрате Кампалы, были заключены под стражу, и в течение следующих двух недель предстанут перед судом для подачи ходатайств и получения залогов, сообщают журналисты.

Адвокаты подозреваемых охарактеризовали обвинения как «общие и дающие арестовавшим слишком много полномочий». Со своей стороны, некоторые члены ЛГБТ-сообщества Кампалы рассматривают аресты как попытку закрыть доступное им общественное пространство. Но в полиции настаивают, что они не преследуют задержанных из-за их сексуальной ориентации.

Как передавало ИА REGNUM, в воскресенье, 10 ноября, в ходе полицейской операции в баре в центральной части Кампалы было арестовано 120 человек. В полиции сообщили, что в баре были обнаружены наркотики, в том числе опиум и каннабис.

Во вторник, 12 ноября, представитель полиции Кампалы Патрик Оньянго сообщил журналистам об освобождении 47 человек, которые были арестованы в воскресенье вечером. Тогда он добавил, что другие 73 задержанных находятся под стражей и могут быть доставлены в суд.

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