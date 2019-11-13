Амстердам, , 08:19 — REGNUM Российскому ЛГБТ-активисту Кириллу Хаттоеву разрешили остаться в Голландии. За два дня до того, как суд в г. Гронинген должен был вынести приговор по его делу, Служба по иммиграции и натурализации (IND) отменила своё решение о выдворении Хаттоева из страны.

Тридцативосьмилетний Хаттоев в 2017 г. уехал из России в Голландию. По его словам, он и его родственники не раз подвергались угрозам со стороны ФСБ.

В Голландии IND выразило сомнения в том, что Хаттоеву действительно угрожает опасность и потребовала, чтобы он покинул Голландию. После этого Хаттоев обратился в суд, который отменил решение IND. Суд сочёл, что IND недостаточно обосновала свою точку зрения, будто Хаттоеву в России ничего не угрожает. 14 ноября суд должен был вынести вторичный вердикт по этому делу, однако теперь IND отменила своё решение.

Группа поддержки гомосексуальным активистам LGBT Asylum Support опасается, что решение в пользу Хаттоева принято во избежании создания прецедента. Судебное решение в пользу Хаттоева означало бы, что на него могут сослаться другие ЛГБТ-беженцы из России. Представитель LGBT Asylum Support заявил о «хитром ходе» IND, которая таким образом смогла избежать вынесения судебного решения.

Хаттоев не единственный ЛГБТ-активист, которого IND намеревалась выдворить из страны. Из соображений конфиденциальности служба не регистрирует число запросов на получение убежища, сделанных на основании сексуальной ориентации.

Голландская ЛГБТ-организация COC Nederland в прошлом году произвела своё расследование. Оно выявило 71 запросов о предоставлении убежища, сделанных ЛГБТ-беженцами из стран, где гомосексуализм уголовно наказуем, и которые тем не менее были отклонены IND. В большинстве случаев это случилось потому, что в службе не поверили, что беженец действительно является представителем ЛГБТ-сообщества. Результаты расследования вызвали резкую критику общественности в адрес IND. После этого правительство приняло решение об изменении процедуры для ЛГБТ-беженцев.