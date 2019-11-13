Вашингтон, , 08:20 — REGNUM В восточной части США из-за циклона с воздушными массами арктического воздуха, образовавшегося на территории Сибири, зафиксированы рекордно низкие температуры. Об этом 13 ноября сообщает телеканал CBS News.

«Такие (холодные) воздушные массы более характерны для середины января, нежели для середины ноября», — приводит SBC мнение метеоролога Национальной метеорологической службы США Кевина Бирка.

Также сообщается, что рекордно низкие температуры для этого времени года зафиксированы в городах Нэшвилл и Баффало (-6 °С), Спрингфилде — 15 °С) и южном Уэйко (-4 °С).

Кроме этого, указывается на обильные выпадения снега в штатах Мичиган, Иллинойс, Нью-Йорк и Теннесси, а в Чикаго уровень выпавшего снега составил около 15 см.

В результате аномально низких температур были закрыты школы и предприятия, а также отменено свыше одной тысячи авиарейсов. На дорогах произошло большое количество ДТП.

Отметим, как предавало ИА REGNUM, 10 ноября в Гидрометцентре сообщили, что в России в нынешнем году климатическая зима наступит в середине декабря.