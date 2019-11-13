Амстердам, , 08:12 — REGNUM Число диагнозов ВИЧ в Голландии продолжается снижаться. В 2015 г. было установлено 941 случаев новых заражений, а в 2018 г. — 664. Данные цифры означают, что Голландия опережает другие страны в деле борьбы с новыми случаями заболевания ВИЧ.

В настоящий момент в Голландии насчитывается предположительно 23.300 больных ВИЧ. Из них 92% знают, что они заражены вирусом, и бóльшая часть их проходит лечение. Из лечащихся от ВИЧ у 96% вирус успешно подавлен. Это означает не только, что у пациентов ВИЧ увеличивается ожидаемая продолжительность жизни, но и что они не могут передавать вирус другим. Две третьи новых заражений ВИЧ случаются у мужчин, имеющих половую связь с другими мужчинами.

Тем не менее в Голландии ежегодно от последствий ВИЧ умирает около 20 человек, в основном потому, что они слишком поздно обнаруживают у себя инфекцию. Однако и этот показатель снижается: несколько лет назад он составлял ещё около 50 человек в год.

Голландский Фонд СПИДа собирается в сотрудничестве с терапевтами обратить особое внимание на те группы риска, члены которых проходят слишком поздно, или не проходят вообще, тест на заражение ВИЧ. Речь, в частности, идёт о молодых гомосексуальных мужчинах, которые осведомлены о рисках, но тем не менее поздно проверяются на заражение. Другой группой риска являются гетеросексуальные или бисексуальные мужчины, которые иногда имеют связь с другими мужчинами. Речь в таких случаях нередко идёт о мужчинах неголландского происхождения.