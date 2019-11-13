Москва, , 08:10 — REGNUM Не сделавшие еще прививку от гриппа жители России могут привиться до конца ноября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что вакцинацию проводят за две-три недели до начала эпидемии заболевания, поэтому в идеале прививку необходимо сделать с сентября по ноябрь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России осенью 2019 года прививки против гриппа сделали более 55,2 млн человек, что составляет 38,2% от общей численности населения страны.

За счет средств федерального бюджета привиты более 16,8 млн детей и 33,1 млн взрослых, за счёт других источников — более 5,9 млн человек.

Читайте также: Песков рассказал о прививках Путина