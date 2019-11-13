Амстердам, , 08:07 — REGNUM В Голландии за год число вакансий в центрах обслуживания клиентов выросло на более чем 2000. Во втором квартале 2018 г. спрос составлял 6000 человек, а во втором квартале текущего года — 8000.

В общей сложности в сфере обслуживания клиентов в Голландии в настоящий момент занято 154 000 человек, что составляет почти 2% от всего экономически активного населения страны.

Рост сектора объясняется тем, что клиенты всё чаще сами могут решать интересующие их вопросы с помощью сайтов или мобильных приложений. В результате за центрами обслуживания остаются относительно более сложные вопросы. В свою очередь, это приводит к повышению требований, которые работодатели предъявляют сотрудникам в плане знаний и способностей.

Предприниматели испытывают определённые сложности в связи с ростом числа вакансий. Так, 62% работодателей заявили о том, что в первые три квартала текущего года испытывали затруднения из-за нехватки сотрудников. В 2017 г. этот показатель составлял ещё 33%.

Предпринимателям рекомендуют делать работу и условия труда интереснее для своих сотрудников.