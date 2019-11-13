Южно-Сахалинск, 13 ноября 2019, 08:07 — REGNUM В аэропорту Южно-Сахалинска объявили об окончательной отмене из-за неблагоприятных погодных условий прямого и обратного рейсов между Южно-Сахалинском и Охой на 13 ноября.
Главной причиной называется метель в Охе, самом северном городе Сахалина.
Предполагается, что 14 ноября рейсы будут выполняться. Но прогноз прохождения циклона в регионе и на этот день неблагоприятный.
В связи с обширным циклоном, распространение которого принесло на север Сахалина метель и штормовой ветер, достигающий 17 м/с, ранее на четыре часа были задержаны авиарейсы между Южно-Сахалинском и Охой.
Одновременно, как уже сообщало ИА REGNUM, министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области объявило об отмене 13 ноября рейса теплохода «Игорь Фархутдинов» по маршруту Сахалин — Кунашир — Итуруп — Шикотан, на регулярной линии Сахалин — Курилы.
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