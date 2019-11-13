Пермь, , 07:59 — REGNUM В Пермском крае приостановлено подписание контракта на ремонт участка трассы Пермь — Екатеринбург от Кукуштана в сторону Кунгура с 47-го по 58-й км. Победитель торгов объявлен 5 ноября, однако вмешалась антимонопольная служба, сообщают СМИ.

По данным информресурсов, стоимость контракта составляет более 3,6 млрд рублей. На конкурс поступила единственная заявка — от компании из Санкт-Петербурга.

Договор с победителем торгов не заключен из-за жалобы, которую подала в антимонопольную службу компания, претендовавшая на участие в тендере. Она указала, что в составе документации частично отсутствует проектная документация о закупке. Кроме того, проектно-сметная документация не опубликована полностью в системе ЕИС. Все это мешает потенциальным участникам сформировать предложения. От УФАС потребовали провести внеплановую проверку и принять меры, а процедуру размещения заказа приостановить, сообщает 59.ru.