Южно-Сахалинск, , 07:44 — REGNUM Рейс теплохода «Игорь Фархутдинов» на регулярной линии Сахалин — Курилы 13 ноября был отменён в связи с неблагоприятными погодными условиями, вызванными циклоном, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

Компания-перевозчик «Сахалин — Курилы» вернула пассажирам деньги за купленные билеты. Следующий рейс по маршруту Сахалин — Кунашир — Итуруп — Шикотан по расписанию состоится только 23 ноября.

По сообщению спасательных служб, на северной части Сахалина идёт снег, метель, штормовой ветер достигает 17 м/с. При этом в южной части Сахалина наблюдается благоприятная солнечная погода.

Это единственный регулярный морской рейс между Сахалином и Курильскими островами. С Итурупом и Кунаширом Сахалин связывает авиасообщение, о прерывании которого на несколько часов из-за метели также сообщалось ранее.

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