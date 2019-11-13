Челябинск, , 07:30 — REGNUM В Челябинске музей Южно-Уральской железной дороги принял железнодорожный деревянный двухосный вагон 1913 года выпуска. В таких вагонах отправляли крестьян-переселенцев в Сибирь, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

В советские годы вагон курсировал по железным дорогам Южного Урала, а когда был списан, то находился на одном из предриятий. Теперь он будет отреставрирован. Его покрасят в зеленый цвет. Именно таким он был изначально.

Музей был открыт 9 мая 2005 года. Всего в нем 36 экспонатов.