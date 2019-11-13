Томск, , 07:15 — REGNUM С начала 2019 года 103 300 жителей Томской области прошли диспансеризацию в больницах и поликлиниках региона. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 ноября в областной администрации.

Уточняется, что Томский территориальный фонд ОМС направил на эти цели 295 млн рублей.

По словам замначальника департамента здравоохранения Томской области Сергея Дмитриева, большая часть из впервые выявленных заболеваний приходится на болезни системы кровообращения — 49,1%. Болезни эндокринной системы — 20,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области за январь-октябрь 2019 года диспансеризацию прошли более 288 тысяч человек.

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