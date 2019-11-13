Пермь, , 07:14 — REGNUM Парк спецтехники Пермской городской службы спасения пополнился новым судном на воздушной подушке «Славир-6», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Новая техника уже прошла тестирование и готова к работе. Судно на воздушной подушке позволит патрулировать акваторию Камы и своевременно реагировать на чрезвычайные происшествия на воде.

Кроме «Славира-6» на вооружении службы спасения имеются снегоболотоход, квадроциклы, лодки и другая специализированная техника. Суда на воздушной подушке находят применение в тех случаях, когда не может быть эффективно использован автомобильный и обычный водный транспорт — на мелководье, неустойчивом льду.