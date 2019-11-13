Якутск, , 07:11 — REGNUM Автопарк отдела по конвоированию УФСИН России по Якутии пополнился новыми спецавтомобилями — три машины типа «АЗ» на базе ГАЗ-А69R32 (газель Next) уже опробовали конвоиры, водители и осужденные, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-служба УФСИН по Якутии современные автомобили укомплектованы системой подогрева, кондиционером и камерами наблюдения, с монитором установленным в кабине у конвоиров.

Наличие спутниковой системой ГЛОНАСС/GPS позволяет в режиме реального времени отслеживать местонахождение машин.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Солонцы Красноярского края задержали водителя автобуса, который в алкогольном опьянении вёз детей в театр.