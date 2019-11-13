Пермь, , 07:00 — REGNUM В Пермском крае заключенный колонии «Белый лебедь» (в этой ИК отбывают пожизненный срок наказания) стал победителем регионального этапа конкурса православной иконописи. Он представит Прикамье в финале, который пройдёт в Москве в январе 2020 года в рамках Международных Рождественских образовательных чтений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСИН по Пермском краю.

Все участники конкурса получили благословение священников. На конкурс поступило 30 работ. В региональный финал вышли 18. Победителем стал заключённый соликамской колонии для осуждённых на пожизненный срок, более известной как «Белый лебедь».

Пермский осуждённый изобразил на иконе князя Александра Невского. Работа выполнена на высоком художественном уровне, с соблюдением церковных канонов и в сложной технике — на деревянном холсте с использованием бересты, такой вердикт вынесло жюри.