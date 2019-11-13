Тернейский район, , 06:59 — REGNUM В Тернейском районе Приморья в эксплуатацию принят ещё один аэродром местных авиалиний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Полёты с аэродрома в селе Малая Кема будут выполняться вертолётами Ми-8. Расстояние от Малой Кемы до Тернея составляет 100 км, до Амгу 187 км.

«На завершающем этапе работы по строительству мобильного пункта горюче-смазочных материалов, прокладке трубопровода к месту стоянки воздушного судна. Ещё до конца декабря должно быть установлено модульное здание аэровокзала», — уточнили в ведомстве.

Модульное здание аэровокзала будет установлено до 20 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2029 года на внутренних авиалиниях в Приморье малая авиация перевезла более 30 тысяч пассажиров по 13 авиационным маршрутам.