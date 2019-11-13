Пермь, , 06:40 — REGNUM В Перми задержан глава «Пермохоты» Николай Середа, сообщают СМИ.

По данным информресурсов, задержание прошло 11 ноября в кафе, где у чиновника изъяли сумку с 300 тыс. рублями.

Как отмечает ИА «Местное время» со ссылкой на свой источник, деньги глава «Пермьохоты» якобы требовал за покровительство охотпользователя.

По данным источника ura.news, Николай Середа может быть причастен к организации охоты для высокопоставленных чиновников.

В минприроды Прикамья заявили о том, что ведомство окажет поддержку следствию.