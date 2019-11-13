Нижний Новгород, , 06:25 — REGNUM Нижегородское Заксобрание на ближайшей сессии должно рассмотреть проект обращения к главе Минтруда РФ Максиму Топилину по вопросу критериев нуждаемости. Одна из фракций подготовила и подала в комитет по социальным вопросам соответствующий документ, который появился в базе проектов 12 ноября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Депутаты фракции «Единая Россия» в тексте обращения отмечают, что правительственным постановлением от 2003 года определён перечень доходов, которые учитываются при определении среднедушевого дохода для граждан при оказании им государственной соцпомощи. В нём, в частности, учитываются все виды доходов, полученные каждым членом семьи, как в денежной, так и в натуральной форме, включая ранее полученные соцвыплаты.

«В то же время гражданам, повторно обратившимся в органы социальной защиты для продления (подтверждения) права на получение конкретной социальной выплаты, среднедушевой доход рассчитывается с учётом ранее назначенной данной социальной выплаты, что приводит либо может привести к превышению установленного законодательством «критерия нуждаемости». В этом случае гражданин лишается права на продление социальной выплаты на будущий период. Вместе с тем фактический доход семьи или одиноко проживающего гражданина остаётся на том же уровне, что и на момент первоначального обращения за получением социальной выплаты», — отмечается в обращении.

Депутаты уточнили, что неоднократно получали обращения от жителей области с просьбой отрегулировать данный вопрос. Авторы письма просят при «продлении (подтверждении) конкретных социальных выплат не учитывать размер данной социальной выплаты за предыдущий период», оставив прежний порядок лишь для новых соцвыплат.