Циолковский, Амурская область, , 06:03 — REGNUM На космодром «Восточный» доставлено 30 составных частей кабель-заправочной станции, каждая весит от 6 до 40 тонн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе филиала ФГУП ЦЭНКИ в Циолковском.

На космодроме «Восточный» En.kremlin.ru

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Составные части кабель-заправочной башни для стартового комплекса «Ангары» размещены на спецплощадке временного хранения космодрома «Восточный», где продолжают обустраивать наземную инфраструктуру для этого типа ракетоносителей.

«Башня предназначена для использования в качестве средств подвода к ракете необходимых коммуникаций, её ветрового удержания и обеспечения доступа обслуживающего персонала», — пояснили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заверил журналистов, что все, кто был причастен к коррупции на космодроме «Восточный», отстранены от работы.