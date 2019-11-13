Иркутск, , 05:56 — REGNUM В Иркутской области кампания по вакцинации против гриппа началась ещё 29 августа. До конца 2019 г. в регионе планируют привить не менее 50% населения, а в подтопленных наводнением территориях — не менее 60%. Это порядка 1181 тыс. жителей области, поясняет региональный минздрав.

Прививка

По словам главного внештатного специалиста — эпидемиолога минздрава Иркутской области Ирины Лисянской, на сегодняшний день в регионе привито 902 883 человека, из них: 594 780 человек взрослых и 308 103 детей.

Всего в этом году для взрослого и детского населения региона закуплено 5 видов вакцин, средства на закупку которых выделены из федерального (около 1 млн. доз) и областного бюджетов (560 тыс. доз).

Напомним, наводнение в Иркутской области началось 26 июня 2019 г. После продолжительных дождей реки вышли из берегов и потопили более 100 населённых пунктов. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек. Во время ликвидации последствий ЧС только благодаря массовой вакцинации населения удалось избежать эпидемии инфекционных заболеваний.

Грипп остается одним из самых тяжёлых вирусных заболеваний, которое передается воздушно-капельным путем и может одновременно поражать большие массы населения. Всего в Приангарье было вакцинировано граждан: от гепатита А — 47 695 человек, в том числе 11 286 детей; против брюшного тифа — 2 500 человек; против дизентерии Зонне — 4 000 человек. Фагировано интести-бактериофагом — 17 360 человек, в том числе 12 374 детей.

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