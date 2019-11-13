Пекин, , 05:46 — REGNUM Китай выделил 830 млн юаней (около $118,6 млн) на борьбу с засухой и защиту сельского хозяйства, сообщили в министерстве финансов КНР, передает 12 ноября агентство Синьхуа.

В общей сложности 605 млн юаней были использованы на борьбу с засухой и обеспечение водоснабжения в провинциях Аньхой, Фуцзянь, Цзянси, Хэнань, Хубэй, Хунань, а также в городе центрального подчинения Чунцине, говорится в заявлении министерства финансов. Остальные средства будут использованы на финансирование девяти провинций, пострадавших от наводнений, землетрясений и схода оползней.

Отметим, что в связи с высокими температурами и нехваткой осадков в районе дельты Янцзы продолжается серьёзная засуха, которая уже нанесла многомиллиардный ущерб. В регионе объявлено экстренное реагирование IV уровня.

Читайте ранее в этом сюжете: Сильнейшая засуха продолжает усугубляться в провинции Аньхой на востоке КНР