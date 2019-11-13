Владивосток, , 04:49 — REGNUM Подрядчики строительства двух детских садов во Владивостоке покинули свои объекты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Строительство детских садов на улицах Крыгина и Кипарисовой во Владивостоке не будет завершено в запланированные сроки. Эту информацию на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам городской Думы прокомментировал глава комитета Владимир Исаков. По его словам, решается вопрос о переносе финансирования незаконченных детских садов на следующий год, пишет PrimaMedia.

Одновременно с этим в бюджете Владивостока заложены средства на строительство в 2020 году еще трёх детских садов: на острове Русский в районе бухты Аякс, в микрорайоне Снеговая Падь и на улице Постышева.

Как сообщало ИА REGNUM, инспектируя ход строительства социальных объектов Владивостока, губернатор Приморья Олег Кожемяко выразил крайнее недовольство безответственностью подрядчиков.