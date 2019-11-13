Нанкин, Китай, , 04:37 — REGNUM Суд провинции Цзянсу на востоке Китая выставил на интернет-аукцион 53 бриллианта на общую сумму 2,23 млн юаней ($320 тыс.), сообщает 12 ноября агентство Синьхуа.

Партия бриллиантов была опломбирована Народным судом индустриального парка Сучжоу после того, как их владелец не сумел вовремя рассчитаться с долгами. Бриллианты были отправлены специальному агентству по идентификации и представлены общественности для покупки на специальной судебной платформе продаж в интернет-магазинах Taobao и Alibaba.

Суд также 7 ноября организовал выставку бриллиантов, которая привлекла 120 потенциальных покупателей. По данным на 11 ноября, 170 тыс. интернет-пользователей просмотрели страничку аукциона и порядка 1645 человек приняли в нем участие. Спустя 4676 предложений, финальная стоимость лота выросла на 303%.

Отметим, что почти все китайские суды имеют с 2012 года регистрацию на специальной судебной торговой площадке магазина Taobao. Здесь реализуются автомобили, бриллианты, земельное пользование и даже самолеты Boeing 747. Суд Сучжоу присоединился к площадке в 2014 году. Всего он продал 2344 лота из выставленных 3478 на сумму более 7 млрд юаней.