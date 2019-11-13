Красноярск, , 03:30 — REGNUM Известный путешественник Фёдор Конюхов 12 ноября в Красноярске встретился с губернатором края Александром Уссом. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, Конюхов рассказал Уссу о своём желании возвести в районе Николаевского моста в Красноярске скульптурную композицию святому Николаю Чудотворцу.

Фёдор Конюхов не раз был в Красноярском крае. Тридцать лет назад на реке Мане он готовился к первой экспедиции на Северный Полюс.

Сейчас Конюхов намерен совершить путешествие в стратосферу на воздушном шаре на высоту 25 км.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече Усс подарил Конюхову факел с символикой зимней Универсиады, а Конюхов вручил Уссу собственноручно написанную икону святого Николая Чудотворца.

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