Омск, , 03:22 — REGNUM ИТ-сообщество Омской области предложило коллегам из Казахстана совместную тендерную площадку для поставщиков и заказчиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

Как подчеркнул омский губернатор Александр Бурков, в рамках российско-казахстанского форума в Омске были «достигнуты договоренности о создании российско-казахстанской платформы для заказчиков и исполнителей услуг в сфере информационных технологий». «На полях» форума Бурков рассказал, что это разработка омского ИТ-кластера.

Омское ИТ-сообщество предложило коллегам из Казахстана идею создания тендерной площадки digital-услуг с escrow-системой. Это должно облегчить заказчикам поиск проверенного, дающего соответствующее качество и перечень услуг поставщика в сфере ИТ. Прототип площадки омичи уже разработали.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске 6−7 ноября состоялся XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В нём приняли участие 1600 человек. Заключено 32 соглашения о партнёрстве.

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