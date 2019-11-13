Красноярск, , 03:21 — REGNUM Во время проведения оперативно-профилактической операции «Браконьер-2019» в Красноярском крае возбуждено два уголовных дела и пресечено 56 правонарушений. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В операции, проводимой с 1 по 15 ноября, участвуют около 160 сотрудников полиции и пять работников Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.

За время с начала операции полицейские провели 484 рейда и досмотрели 3 945 транспортных средств «на предмет перевозки оружия и незаконно добытых охотничьих и других биологических ресурсов».

В ходе проверочных мероприятий было пресечено 56 административных правонарушений, в числе которых нарушения правил охоты, сроков хранения оружия и правил его перевозки.

Также полицией было возбуждено два уголовных дела по фактам незаконной охоты (по статье 258 УК РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: В Якутии браконьера за убитого северного оленя принудили заплатить штраф