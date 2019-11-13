Красноярск, , 03:10 — REGNUM В Красноярске 12 ноября состоялась встреча губернатора края Александра Усса и известного путешественника Фёдора Конюхова. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, глава региона подарил Конюхову факел с символикой зимней Универсиады. В свою очередь, путешественник вручил губернатору альбом со своими художественными работами и собственноручно написанную икону святого Николая Чудотворца.

Фёдор Конюхов Вадим Кофман, Krskstate.ru

На встрече Конюхов рассказал Уссу, что хочет возвести скульптурную композицию святому Николаю Чудотворцу в Красноярске в районе Николаевского моста.

Фёдор Конюхов бывал в Красноярском крае неоднократно. 30 лет назад на реке Мане он готовился к первой экспедиции на Северный Полюс.

Как сообщало ИА REGNUM, зимняя Универсиада состоялась в Красноярске в марте 2019 года. В октябре Усс подарил факел Универсиады легендарному боксёру Рою Джонсу — младшему.

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