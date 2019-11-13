Сан-Франциско, США, , 01:10 — REGNUM На сбои в работе социальных сетей Facebook и Instagram пожаловались пользователи из разных стран мира, сообщает 13 ноября портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-сервисов.

Отмечается, что чаще всего (71%) пользователи Instagram сталкиваются с проблемой обновления ленты новостей. Кроме того, некоторые не могут войти в социальную сеть и опубликовать новости.

Что касается Facebook, то многие обнаружили проблему с нормальным функционированием сайта. Она наблюдается в США, Бразилии, Перу, Великобритании, Нидерландах, Франции, Испании и на Украине.

Ранее аналогичные сбои в работе Instagram были зафиксированы в середине октября. Тогда пользователи также пожаловались на проблемы с просмотром новостной ленты.

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