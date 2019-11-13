Екатеринбург, , 04:03 — REGNUM В столице Среднего Урала обрушилась часть фасада строящегося дома на проспекте Космонавтов. Об этом сообщает ИА Znak.

С верхней части здания оказалась сорвана облицовка, также была задета часть корзин для кондиционеров.

В пресс-службе застройщика дома, ГК «ПИК», заявили, что в ходе строительных работ оборвался груз. Он зацепился за выступающую часть крыши.

Ремонтные работы в компании обещают завершить уже на этой неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года в Екатеринбурге посыпался 17-этажный жилой дом. С наружной стены упало несколько кирпичей прямо на стоявшие внизу автомобили.

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