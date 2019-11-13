Москва, , 00:34 — REGNUM Шесть уголовных дел заведено против российских компаний по фактам уклонения от возврата субсидий Фонду кино, заявил 12 ноября официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в интернет-канале надзорного ведомства «Эфир».

По его словам, до возбуждения дел российские прокуроры не раз проводили проверки в части соблюдения кинокомпаниями обязательств по производству фильмов и возврату полученных на эти цели субсидий.

«Инициировано возбуждение шести уголовных дел и проведение 13 процессуальных проверок», — сказал представитель ведомства.

Ранее, напомним, Счётная палата РФ проверила деятельность министерства культуры России и Фонда кино. В результате этой работы были выявлены недостатки в системе государственной поддержки этого направления. В частности, около трети получивших господдержку фильмов не окупились в прокате.

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