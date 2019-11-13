Екатеринбург, , 04:02 — REGNUM В столице Среднего Урала хотят решить проблему с эвакуацией бесхозных автомобилей, которые мешают уборке дорог. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Мэр города Александр Высокинский поручил главам районов и подразделений администрации города предложить механизмы, которые позволили бы перемещать автотранспорт, мешающий снегоуборке.

«Зима не за горами, и необходимо создать все условия для качественной и своевременной уборки города от снега», — сказал градоначальник.

Вице-мэр по транспорту Алексей Бубнов предложил для этого изменить действующие правила благоустройства, а также внести поправки в областной закон об административных правонарушениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в первые дни ноября 2019 года в городе было вывезено более 35 тонн снега. В конце октября и первых числах ноября в Свердловской области прошёл сильный снегопад.

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