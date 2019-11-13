Екатеринбург, , 00:03 — REGNUM Свердловская область получит 1 млрд рублей на строительство и реконструкцию екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

Деньги выделит федеральное правительство уже в 2019 году. 570 млн рублей направят на строительство третьего пускового комплекса ЕКАД между Челябинским и Полевским трактами, а ещё 430 млн — н реконструкцию участка ЕКАД от Семи Ключей до Большого Истока.

ЕКАД полностью будет замкнут к 2023 году до начала международных студенческих игр — Универсиады в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти обещали открыть второй комплекс кольцевой автодороги (ЕКАД) уже в 2019 году. Об этом заявил свердловский замминистра транспорта Денис Чегаев.

Читайте ранее в этом сюжете: Второй комплекс Екатеринбургской кольцевой запустят в 2019 году