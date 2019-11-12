Нарьян-Мар, , 23:57 — REGNUM Власти Ненецкого автономного округа написали письмо в Минпросвещения РФ с просьбой передать охрану образовательных учреждений Росгвардии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе окружного правительства.

По информации департамента образования, культуры и спорта НАО, сегодня из 117 учреждений 36 охраняются частными охранными предприятиями. После трагедии в детском саду «Сказка» окружные власти решили инициировать включение всех объектов в список учреждений, подлежащих охране Росгвардией.

«На сегодняшний день вышло новое постановление правительства, в соответствии с которым органы власти должны определить перечень объектов, в которых необходимо создать безопасные условия. Оно предусматривает увеличение числа категорий. Исходя из этого, на сегодняшний день мы уже подготовили распоряжение в отношении усиления мер безопасности образовательных организации. Дополнительно, мы подготовили письмо в Минпросвещения о том, чтобы образовательные организации все-таки охранялись сотрудниками Росгвардии, а не ЧОПами», — отметил глава окружного департамента образования Евгений Мелехин.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в детском саду Нарьян-Мара ударом ножа был убит шестилетний мальчик. Преступника в здание пустил сотрудник ЧОП, приняв мужчину за одного из родителей.