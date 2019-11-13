Екатеринбург, , 00:02 — REGNUM Стоимость билетов в екатеринбургском цирке сильно завышена. Об этом заявил уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков, сообщает Е1.

Омбудсмен возмутился тем, что родители поставлены перед выбором: или покупать дорогие билеты по 1 тысячи 800 рублей с человека, или платить по 500 рублей и довольствоваться местами «из-под самого купола».

»При этом цирк является одним из немногих учреждений культуры, где детских билетов нет!» — возмущается Мороков.

Уполномоченный считает, что в ситуации виноват не действующий руководитель цирка, а Росгосцирк вместе с федеральным Министерством культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из цирка Екатеринбурга уволили прежних гардеробщиц. Они не следовали требованиям нового руководства.

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