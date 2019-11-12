Токио, , 23:50 — REGNUM Представитель Capcom Ёсинори Оно объяснил, почему персонажи из серии игр Street Fighter никогда не появятся в Mortal Kombat. Об этом 12 ноября сообщил портал Comicbook.

Оно подтвердил информацию о том, что глава NetherRealm Studios выступал с подобным предложением, но Capcom его отвергла. Продюсер серии Street Fighter отметил, что это было не его решением.

«В компании было много людей, которые считали, что это не подходит нашим персонажам. Я действительно встретил Эда на бразильском игровом шоу и поговорил с ним лично об этом», — сказал Оно, добавив, что главной проблемой для реализации такой идеи является то, что, по мнению Capcom, вселенные Street Fighter и Mortal Kombat слишком различаются, чтобы создавать кроссовер.

Первая игра серии Street Fighter вышла в 1987 году, а последняя (пятая по счету) — в феврале 2016 года. Игры выполнены в жанре файтинга (рукопашной схватки между бойцами).

Читайте ранее в этом сюжете: Игра Wolfenstein: Youngblood получила бесплатное дополнение