Санкт-Петербург, 12 ноября 2019, 23:44 — REGNUM Аспирантка Анастасия Ещенко, в убийстве которой сознался доцент СПбГУ Олег Соколов, «закатывала скандалы», заявила мать обвиняемого Людмила Соколова в интервью 5-tv.ru.
Скандалы были связаны с тем, что Ещенко была против его общения с дочерьми, которые остались жить с матерью.
Читайте также: Пользователи сети требуют пожизненного заключения для доцента Соколова
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Соколов признался в убийстве Ещенко. Ему назначена экспертиза у психиатра.
Читайте подробнее: Психиатрическую экспертизу Олегу Соколову назначат в ближайшее время
Читайте ранее в этом сюжете: Накануне задержания историк Соколов говорил, что его «ограбили»