Санкт-Петербург, , 23:44 — REGNUM Аспирантка Анастасия Ещенко, в убийстве которой сознался доцент СПбГУ Олег Соколов, «закатывала скандалы», заявила мать обвиняемого Людмила Соколова в интервью 5-tv.ru.

Скандалы были связаны с тем, что Ещенко была против его общения с дочерьми, которые остались жить с матерью.

«Мама, я не знаю, что делать! Как только я встречаюсь с детьми, она уходит» . Соколова «Она не только против! Она ему такие скандалы закатывала! А он взрывной и эмоциональный. Говорит:

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Соколов признался в убийстве Ещенко. Ему назначена экспертиза у психиатра.

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